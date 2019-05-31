Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Galatasaray Sportif
|1,41
|1,50
|-6,00
|Şok Marketler
|8,78
|9,27
|-5,29
| Hürriyet Gzt.
|0,70
|0,72
|-2,78
| İskenderun Demir Çelik
|6,15
|6,28
|-2,07
|İş Fin.Kir.
|4,97
|5,05
|-1,58
|T.S.K.B.
|0,68
|0,69
|-1,45
|Otokar
|103,30
|104,80
|-1,43
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,38
|1,40
|-1,43
| Kardemir (D)
|2,18
|2,21
|-1,36
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|7,34
|-1,23
|GSD Holding
|0,81
|0,82
|-1,22
| Trabzonspor Sportif
|0,87
|0,88
|-1,14
|Halkbank
|5,30
|5,36
|-1,12
|Gersan Elektrik
|1,81
|1,83
|-1,09
|Metro Holding
|0,99
|1,00
|-1,00
| İş Bankası (C)
|5,12
|5,17
|-0,97
|MLP Sağlık
|12,27
|12,38
|-0,89
| Koza Madencilik
|6,95
|7,01
|-0,86
|İpek Doğal Enerji
|4,70
|4,73
|-0,63
|Vestel
|9,75
|9,80
|-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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