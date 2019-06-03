03.06.2019 14:25
Haberler» Ekonomi » Haber

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,24 9,75 -5,23 Netaş Telekom.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 9,24 9,75 -5,23
Netaş Telekom. 6,20 6,53 -5,05
İş Bankası (C) 4,93 5,12 -3,71
Emlak Konut GMYO 1,11 1,14 -2,63
Şişe Cam 5,09 5,20 -2,12
Tat Gıda 4,31 4,40 -2,05
Tüpraş 128,50 131,00 -1,91
Anadolu Efes 18,89 19,25 -1,87
Arçelik 17,11 17,42 -1,78
Tofaş Oto. Fab. 16,62 16,92 -1,77
Koç Holding 15,95 16,23 -1,73
Bera Holding 1,81 1,84 -1,63
Vakıflar Bankası 3,63 3,69 -1,63
Sasa Polyester 6,13 6,23 -1,61
Odaş Elektrik 1,33 1,35 -1,48
Otokar 101,80 103,30 -1,45
Galatasaray Sportif 1,39 1,41 -1,42
Hektaş 11,48 11,64 -1,37
Ford Otosan 54,30 55,05 -1,36
T. Halk Bankası 5,23 5,30 -1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Netaş, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi