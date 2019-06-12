12.06.2019 13:33
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki kapanış Değişim %
MLP Sağlık12,3912,70-2,44
İş Fin.Kir.4,644,75-2,32
İhlas Holding0,440,45-2,22
Anadolu Efes19,2019,50-1,54
Mavi Giyim33,8034,24-1,29
İttifak Holding6,276,35-1,26
Tüpraş122,80124,00-0,97
Kordsa Teknik Tekstil12,4712,59-0,95
Yataş4,264,30-0,93
Vestel9,599,68-0,93
Verusa Holding18,8819,05-0,89
Gentaş1,541,55-0,65
Akbank6,386,42-0,62
Türk Traktör27,8027,96-0,57
Vakıflar Bankası3,843,86-0,52
Ereğli Demir Çelik7,707,74-0,52
Fenerbahçe Futbol7,337,36-0,41
Enka İnşaat5,235,25-0,38
Şok Marketler9,049,07-0,33
İndeks Bilgisayar6,526,54-0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi