Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,53
|4,75
|-4,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,38
|-2,63
|Şok Marketler
|8,85
|9,07
|-2,43
|İttifak Holding
|6,20
|6,35
|-2,36
|MLP Sağlık
|12,40
|12,70
|-2,36
|Tüpraş
|121,40
|124,00
|-2,10
|Enka İnşaat
|5,14
|5,25
|-2,10
|Ege Endüstri
|478,00
|487,90
|-2,03
|Gentaş
|1,52
|1,55
|-1,94
|Vestel
|9,50
|9,68
|-1,86
|Verusa Holding
|18,70
|19,05
|-1,84
|Ereğli Demir Çelik
|7,60
|7,74
|-1,81
|Akbank
|6,31
|6,42
|-1,71
|Soda Sanayii
|7,11
|7,23
|-1,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,41
|12,59
|-1,43
|T.S.K.B.
|0,70
|0,71
|-1,41
|Anadolu Efes
|19,24
|19,50
|-1,33
|Aksa Enerji
|2,32
|2,35
|-1,28
|Gübre Fabrik.
|2,50
|2,53
|-1,19
|Vakıflar Bankası
|3,82
|3,86
|-1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AABorsa İstanbul
, Ekonomi