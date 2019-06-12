12.06.2019 18:39
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.4,534,75-4,63
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,370,38-2,63
Şok Marketler8,859,07-2,43
İttifak Holding6,206,35-2,36
MLP Sağlık12,4012,70-2,36
Tüpraş121,40124,00-2,10
Enka İnşaat5,145,25-2,10
Ege Endüstri478,00487,90-2,03
Gentaş1,521,55-1,94
Vestel9,509,68-1,86
Verusa Holding18,7019,05-1,84
Ereğli Demir Çelik7,607,74-1,81
Akbank6,316,42-1,71
Soda Sanayii7,117,23-1,66
Kordsa Teknik Tekstil12,4112,59-1,43
T.S.K.B.0,700,71-1,41
Anadolu Efes19,2419,50-1,33
Aksa Enerji2,322,35-1,28
Gübre Fabrik.2,502,53-1,19
Vakıflar Bankası3,823,86-1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi