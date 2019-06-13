13.06.2019 18:41
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,00 1,10 -9,09 MLP Sağlık 11,65 12,40 -6,05 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding1,001,10-9,09
MLP Sağlık11,6512,40-6,05
ICBC Turkey Bank3,133,32-5,72
Albaraka Türk1,101,16-5,17
İhlas Holding0,430,45-4,44
Emlak Konut GMYO1,111,16-4,31
Şişe Cam5,035,25-4,19
Vakıflar Bankası3,663,82-4,19
Özderici GMYO0,690,72-4,17
Sabancı Holding7,667,99-4,13
Hürriyet Gzt.0,720,75-4,00
Gözde Girişim2,702,81-3,91
Aselsan17,8918,61-3,87
Trakya Cam2,762,87-3,83
Good-Year2,532,63-3,80
Anadolu Efes18,5119,24-3,79
Tofaş Oto. Fab.17,1017,75-3,66
Gübre Fabrik.2,412,50-3,60
Galatasaray Sportif1,361,41-3,55
Migros Ticaret12,5813,03-3,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Cam, Metro Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

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