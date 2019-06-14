Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|91,40
|96,00
|-4,79
|Metro Holding
|0,97
|1,00
|-3,00
|Vakıflar Bankası
|3,58
|3,66
|-2,19
|Coca Cola İçecek
|26,72
|27,30
|-2,12
|İş Fin.Kir.
|4,51
|4,60
|-1,96
|ICBC Turkey Bank
|3,07
|3,13
|-1,92
|Kardemir (D)
|2,20
|2,24
|-1,79
|Afyon Çimento
|3,57
|3,63
|-1,65
|Tüpraş
|117,50
|119,40
|-1,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,74
|3,80
|-1,58
|T. Halk Bankası
|5,15
|5,23
|-1,53
|Kartonsan
|314,20
|319,00
|-1,50
|Galatasaray Sportif
|1,34
|1,36
|-1,47
|Özderici GMYO
|0,68
|0,69
|-1,45
|Trakya Cam
|2,72
|2,76
|-1,45
|Aselsan
|17,64
|17,89
|-1,40
|İpek Doğal Enerji
|5,07
|5,14
|-1,36
|Eczacıbaşı İlaç
|2,27
|2,30
|-1,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,83
|-1,20
|Ereğli Demir Çelik
|7,38
|7,47
|-1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)