14.06.2019 18:42
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 91,40 96,00 -4,79 Metro Holding 0,97 1,00 -3,00 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi91,4096,00-4,79
Metro Holding0,971,00-3,00
Vakıflar Bankası3,583,66-2,19
Coca Cola İçecek26,7227,30-2,12
İş Fin.Kir.4,514,60-1,96
ICBC Turkey Bank3,073,13-1,92
Kardemir (D)2,202,24-1,79
Afyon Çimento3,573,63-1,65
Tüpraş117,50119,40-1,59
Tümosan Motor ve Traktör3,743,80-1,58
T. Halk Bankası5,155,23-1,53
Kartonsan314,20319,00-1,50
Galatasaray Sportif1,341,36-1,47
Özderici GMYO0,680,69-1,45
Trakya Cam2,722,76-1,45
Aselsan17,6417,89-1,40
İpek Doğal Enerji5,075,14-1,36
Eczacıbaşı İlaç2,272,30-1,30
İhlas Gayrimenkul0,820,83-1,20
Ereğli Demir Çelik7,387,47-1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Vakıflar Bankası, Metro Holding, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi

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