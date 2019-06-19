19.06.2019 18:50
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,35 2,93 -19,80 Koza Madencilik 7,37...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Polisan Holding2,352,93-19,80
Koza Madencilik7,377,73-4,66
Vestel11,9412,42-3,86
İş Fin.Kir.4,004,12-2,91
TAV Havalimanları26,3027,00-2,59
Koza Altın49,3450,65-2,59
Sasa Polyester6,366,52-2,45
Şok Marketler9,209,43-2,44
ASELSAN17,9018,33-2,34
İhlas Holding0,420,43-2,33
Türk Hava Yolları12,9713,22-1,89
Tekfen Holding26,7027,20-1,84
Tat Gıda4,374,45-1,80
Anadolu Cam2,802,85-1,75
Zorlu Enerji1,171,19-1,68
Gersan Elektrik1,811,84-1,63
Karsan Otomotiv1,211,23-1,63
Hektaş12,7112,91-1,55
Soda Sanayii6,886,98-1,43
Özderici GMYO0,690,70-1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Polisan, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

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