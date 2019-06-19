Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|2,35
|2,93
|-19,80
|Koza Madencilik
|7,37
|7,73
|-4,66
|Vestel
|11,94
|12,42
|-3,86
|İş Fin.Kir.
|4,00
|4,12
|-2,91
|TAV Havalimanları
|26,30
|27,00
|-2,59
|Koza Altın
|49,34
|50,65
|-2,59
|Sasa Polyester
|6,36
|6,52
|-2,45
|Şok Marketler
|9,20
|9,43
|-2,44
|ASELSAN
|17,90
|18,33
|-2,34
|İhlas Holding
|0,42
|0,43
|-2,33
|Türk Hava Yolları
|12,97
|13,22
|-1,89
|Tekfen Holding
|26,70
|27,20
|-1,84
|Tat Gıda
|4,37
|4,45
|-1,80
|Anadolu Cam
|2,80
|2,85
|-1,75
|Zorlu Enerji
|1,17
|1,19
|-1,68
|Gersan Elektrik
|1,81
|1,84
|-1,63
|Karsan Otomotiv
|1,21
|1,23
|-1,63
|Hektaş
|12,71
|12,91
|-1,55
|Soda Sanayii
|6,88
|6,98
|-1,43
|Özderici GMYO
|0,69
|0,70
|-1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)