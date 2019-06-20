20.06.2019 18:49
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 102,60 112,00 -8,39 Pegasus 40,10 41,26 -2,81 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi102,60112,00-8,39
Pegasus40,1041,26-2,81
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,36-2,78
Tüpraş115,70119,00-2,77
Tekfen Holding25,9626,70-2,77
Parsan14,5914,99-2,67
İndeks Bilgisayar6,837,01-2,57
Sasa Polyester6,206,36-2,52
TAV Havalimanları25,7026,30-2,28
Soda Sanayii6,736,88-2,18
Ford Otosan59,0560,20-1,91
Çemtaş5,265,36-1,87
İpek Doğal Enerji5,515,61-1,78
Doğan Holding1,111,13-1,77
İş Fin.Kir.3,934,00-1,75
Emlak Konut GMYO1,151,17-1,71
Şok Marketler9,069,20-1,52
Good-Year2,602,64-1,52
Verusa Holding18,8219,10-1,47
Odaş Elektrik1,421,44-1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Pegasus, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi

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