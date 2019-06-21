21.06.2019 18:51
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 18,78 19,88 -5,53 İş Fin.

Borsa İstanbul 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Efes18,7819,88-5,53
İş Fin.Kir.3,753,93-4,58
Doğtaş Kelebek Mobilya0,991,02-2,94
Ülker Bisküvi19,4520,02-2,85
Pegasus39,1040,10-2,49
GSD Holding0,810,83-2,41
İhlas Gayrimenkul0,830,85-2,35
Global Yat. Holding2,973,04-2,30
Tat Gıda4,304,40-2,27
Polisan Holding2,272,32-2,16
Kardemir (D)2,282,33-2,15
Odaş Elektrik1,391,42-2,11
Verusa Holding18,4418,82-2,02
Koç Holding17,2517,59-1,93
Albaraka Türk1,131,15-1,74
Vestel11,6811,88-1,68
Coca Cola İçecek27,8228,28-1,63
Türk Traktör29,5229,96-1,47
Bim Mağazalar77,7078,80-1,40
Tüpraş114,10115,70-1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Anadolu Efes , Borsa İstanbul , Ekonomi

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