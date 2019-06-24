24.06.2019 18:42
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Fin.

Borsa İstanbul 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.3,553,75-5,33
TAV Havalimanları25,3026,70-5,24
Soda Sanayii6,566,85-4,23
Enka İnşaat5,245,38-2,60
İhlas Holding0,410,42-2,38
Çelebi101,00103,00-1,94
Pegasus38,3639,10-1,89
Tekfen Holding26,3426,78-1,64
Verusa Holding18,1418,44-1,63
Çemaş Döküm0,690,70-1,43
Hürriyet Gzt.0,720,73-1,37
Vestel11,5211,68-1,37
Alarko Holding3,193,23-1,24
İhlas Gayrimenkul0,820,83-1,20
Hektaş12,6212,75-1,02
Trabzonspor Sportif0,980,99-1,01
Metro Holding1,011,02-0,98
Parsan14,3614,49-0,90
Polisan Holding2,252,27-0,88
Türk Telekom4,834,87-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
İhlas , Borsa İstanbul , Ekonomi

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