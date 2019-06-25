25.06.2019 18:39
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

Borsa İstanbul 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.3,343,55-5,92
Çelebi97,00101,00-3,96
MLP Sağlık11,9612,36-3,24
Koza Madencilik7,297,47-2,41
Soda Sanayii6,436,56-1,98
İpek Doğal Enerji5,685,77-1,56
Sabancı Holding8,268,39-1,55
Bim Mağazalar76,0577,20-1,49
Kordsa Teknik Tekstil12,1912,37-1,46
Akbank6,846,94-1,44
Turkcell12,7612,90-1,09
Şekerbank0,950,96-1,04
Vestel11,4011,52-1,04
Doğtaş Kelebek Mobilya0,991,00-1,00
Metro Holding1,001,01-0,99
Türk Hava Yolları12,7712,89-0,93
Doğan Holding1,131,14-0,88
Netaş Telekom.6,876,93-0,87
Zorlu Enerji1,161,17-0,85
Aksa Enerji2,332,35-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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