Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,34
|3,55
|-5,92
|Çelebi
|97,00
|101,00
|-3,96
|MLP Sağlık
|11,96
|12,36
|-3,24
| Koza Madencilik
|7,29
|7,47
|-2,41
|Soda Sanayii
|6,43
|6,56
|-1,98
|İpek Doğal Enerji
|5,68
|5,77
|-1,56
|Sabancı Holding
|8,26
|8,39
|-1,55
|Bim Mağazalar
|76,05
|77,20
|-1,49
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,19
|12,37
|-1,46
|Akbank
|6,84
|6,94
|-1,44
|Turkcell
|12,76
|12,90
|-1,09
|Şekerbank
|0,95
|0,96
|-1,04
|Vestel
|11,40
|11,52
|-1,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|1,00
|-1,00
|Metro Holding
|1,00
|1,01
|-0,99
|Türk Hava Yolları
|12,77
|12,89
|-0,93
|Doğan Holding
|1,13
|1,14
|-0,88
| Netaş Telekom.
|6,87
|6,93
|-0,87
|Zorlu Enerji
|1,16
|1,17
|-0,85
| Aksa Enerji
|2,33
|2,35
|-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)