26.06.2019 18:44
Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

Borsa İstanbul 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.3,123,34-6,59
Trakya Cam2,963,05-2,95
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,36-2,78
Galatasaray Sportif1,411,45-2,76
Türk Hava Yolları12,4712,77-2,35
Tümosan Motor ve Traktör3,883,96-2,02
Ülker Bisküvi19,4019,78-1,92
Koç Holding17,4817,80-1,80
Koza Altın52,7553,70-1,77
Akbank6,726,84-1,75
MLP Sağlık11,7611,96-1,67
Sasa Polyester6,486,59-1,67
Arçelik19,1519,46-1,59
Otokar112,10113,90-1,58
Türk Traktör30,5030,98-1,55
ASELSAN17,7418,00-1,44
Turkcell12,5812,76-1,41
Beşiktaş Futbol Yat.1,451,47-1,36
Garanti Bankası8,898,99-1,11
Anadolu Cam2,792,82-1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
19:47 Trump "İran'a asker göndermeyi" düşünmüyor
19:41 Şuhut'ta mermer süsleme sanatı fabrikası dualarla açıldı
19:37 G-20 öncesi S-400 açıklaması
19:29 İzmit Belediyesi hizmet aracı kiralayacak
19:19 İş-Kur'dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği
19:07 THY'nin 'rüya uçağı' İstanbul'da
18:57 Marmaray'da seferler normale döndü