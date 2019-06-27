Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|6,30
|7,80
|-19,23
|İş Fin.Kir.
|3,00
|3,12
|-3,85
|Bera Holding
|1,81
|1,86
|-2,69
|Gözde Girişim
|2,71
|2,78
|-2,52
|Çelebi
|100,50
|103,00
|-2,43
|Tekfen Holding
|26,06
|26,58
|-1,96
|Enka İnşaat
|5,40
|5,50
|-1,82
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|1,15
|-1,74
|Karsan Otomotiv
|1,22
|1,24
|-1,61
|Alarko Holding
|3,24
|3,29
|-1,52
|Çemaş Döküm
|0,69
|0,70
|-1,43
|Polisan Holding
|2,22
|2,25
|-1,33
|Tat Gıda
|4,25
|4,30
|-1,16
|Alarko GMYO
|42,72
|43,14
|-0,97
|Koza Madencilik
|7,26
|7,33
|-0,95
|Global Yat. Holding
|2,93
|2,95
|-0,68
|Koç Holding
|17,37
|17,48
|-0,63
|Akbank
|6,68
|6,72
|-0,60
|Halkbank
|5,65
|5,68
|-0,53
|Çemtaş
|5,19
|5,20
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)