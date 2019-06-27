27.06.2019 18:42
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,30 7,80 -19,23 İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding6,307,80-19,23
İş Fin.Kir.3,003,12-3,85
Bera Holding1,811,86-2,69
Gözde Girişim2,712,78-2,52
Çelebi100,50103,00-2,43
Tekfen Holding26,0626,58-1,96
Enka İnşaat5,405,50-1,82
Emlak Konut GMYO1,131,15-1,74
Karsan Otomotiv1,221,24-1,61
Alarko Holding3,243,29-1,52
Çemaş Döküm0,690,70-1,43
Polisan Holding2,222,25-1,33
Tat Gıda4,254,30-1,16
Alarko GMYO42,7243,14-0,97
Koza Madencilik7,267,33-0,95
Global Yat. Holding2,932,95-0,68
Koç Holding17,3717,48-0,63
Akbank6,686,72-0,60
Halkbank5,655,68-0,53
Çemtaş5,195,20-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
İttifak Holding , Borsa İstanbul , Ekonomi

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