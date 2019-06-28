28.06.2019 18:47
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 11,57 11,90 -2,77 Koza Madencilik 7,08 7,26 -2,48 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık11,5711,90-2,77
Koza Madencilik7,087,26-2,48
Vestel12,3612,67-2,45
Net Holding1,651,69-2,37
İpek Doğal Enerji5,715,84-2,23
Yataş4,624,72-2,12
Tofaş Oto. Fab.19,3019,70-2,03
Trakya Cam2,932,99-2,01
Alarko Holding3,193,24-1,54
Gözde Girişim2,672,71-1,48
T.S.K.B.0,740,75-1,33
Anadolu Efes19,8920,14-1,24
Ülker Bisküvi19,4419,68-1,22
İhlas Gayrimenkul0,830,84-1,19
Coca Cola İçecek29,8830,24-1,19
Türk Telekom4,985,04-1,19
Çemtaş5,135,19-1,16
Şişe Cam5,195,25-1,14
Soda Sanayii6,366,43-1,09
Doğtaş Kelebek Mobilya0,991,00-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Madencilik , Koza , Borsa İstanbul , Ekonomi

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