Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|11,57
|11,90
|-2,77
|Koza Madencilik
|7,08
|7,26
|-2,48
|Vestel
|12,36
|12,67
|-2,45
|Net Holding
|1,65
|1,69
|-2,37
|İpek Doğal Enerji
|5,71
|5,84
|-2,23
|Yataş
|4,62
|4,72
|-2,12
|Tofaş Oto. Fab.
|19,30
|19,70
|-2,03
|Trakya Cam
|2,93
|2,99
|-2,01
|Alarko Holding
|3,19
|3,24
|-1,54
|Gözde Girişim
|2,67
|2,71
|-1,48
|T.S.K.B.
|0,74
|0,75
|-1,33
|Anadolu Efes
|19,89
|20,14
|-1,24
|Ülker Bisküvi
|19,44
|19,68
|-1,22
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,84
|-1,19
|Coca Cola İçecek
|29,88
|30,24
|-1,19
|Türk Telekom
|4,98
|5,04
|-1,19
|Çemtaş
|5,13
|5,19
|-1,16
|Şişe Cam
|5,19
|5,25
|-1,14
|Soda Sanayii
|6,36
|6,43
|-1,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|1,00
|-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)