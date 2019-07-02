02.07.2019 18:41
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 11,74 12,21 -3,85 Koza Madencilik 6,94 7,18 -3,34 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,74 12,21 -3,85
Koza Madencilik 6,94 7,18 -3,34
İpek Doğal Enerji 5,65 5,80 -2,59
İttifak Holding 6,10 6,25 -2,40
Turkcell 13,22 13,47 -1,86
Tüpraş 116,10 117,90 -1,53
Halkbank 5,90 5,98 -1,34
Yataş 4,70 4,76 -1,26
Petkim 4,12 4,17 -1,20
Çemtaş 5,19 5,25 -1,14
Koza Altın 51,90 52,45 -1,05
Ereğli Demir Çelik 7,88 7,96 -1,01
Trakya Cam 3,01 3,04 -0,99
Kardemir (D) 2,33 2,35 -0,85
Konya Çimento 179,70 181,20 -0,83
TAV Havalimanları 26,10 26,30 -0,76
Odaş Elektrik 1,51 1,52 -0,66
Mavi Giyim 41,16 41,36 -0,48
İskenderun Demir Çelik 6,97 7,00 -0,43
Migros Ticaret 14,23 14,28 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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