Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,07 5,08 -19,88 Ülker Bisküvi 19,18 20,40 -5,98 Tukaş 4,75 5,04 -5,75 İpek Doğal Enerji 5,34 5,65 -5,49 Gersan Elektrik 2,27 2,40 -5,42 Fenerbahçe Futbol 7,59 7,91 -4,05 İş GMYO 0,99 1,03 -3,88 İş Fin.Kir. 3,10 3,22 -3,73 Koza Madencilik 6,70 6,94 -3,46 Albaraka Türk 1,20 1,24 -3,23 Yataş 4,55 4,70 -3,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,37 -2,70 Şişe Cam 5,12 5,26 -2,66 Odaş Elektrik 1,47 1,51 -2,65 Galatasaray Sportif 1,49 1,53 -2,61 Netaş Telekom. 7,17 7,36 -2,58 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 1,55 -2,58 Çelebi 98,30 100,90 -2,58 Kardemir (D) 2,27 2,33 -2,58 Hürriyet Gzt. 0,76 0,78 -2,56

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)