04.07.2019 18:39
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,56 4,07 -12,53 Tukaş 4,38 4,75 -7,79 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,56 4,07 -12,53
Tukaş 4,38 4,75 -7,79
Vestel 11,08 11,71 -5,38
İş Fin.Kir. 2,96 3,10 -4,52
Verusa Holding 17,23 18,00 -4,28
Gözde Girişim 2,66 2,75 -3,27
Fenerbahçe Futbol 7,38 7,59 -2,77
Özderici GMYO 0,71 0,73 -2,74
Koza Madencilik 6,52 6,70 -2,69
MLP Sağlık 11,39 11,68 -2,48
Anadolu Efes 20,36 20,84 -2,30
İpek Doğal Enerji 5,22 5,34 -2,25
Parsan 14,80 15,10 -1,99
Ülker Bisküvi 18,80 19,18 -1,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,01 -1,98
Metro Holding 1,00 1,02 -1,96
Tofaş Oto. Fab. 19,55 19,91 -1,81
Ford Otosan 60,50 61,60 -1,79
İskenderun Demir Çelik 6,82 6,94 -1,73
Tümosan Motor ve Traktör 4,09 4,16 -1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi

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