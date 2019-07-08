08.07.2019 18:39
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,40 16,52 -6,78 Vestel 10,63 11,24 -5,43 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,40 16,52 -6,78
Vestel 10,63 11,24 -5,43
MLP Sağlık 10,72 11,30 -5,13
Yapı ve Kredi Bank. 2,57 2,66 -3,38
İş Fin.Kir. 2,83 2,92 -3,08
Türk Hava Yolları 12,94 13,34 -3,00
Soda Sanayii 6,21 6,40 -2,97
Şişe Cam 4,91 5,06 -2,96
Vakıflar Bankası 4,74 4,88 -2,87
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,37 -2,70
Odaş Elektrik 1,44 1,48 -2,70
Alarko Holding 3,07 3,15 -2,54
Zorlu Enerji 1,20 1,23 -2,44
T.S.K.B. 0,80 0,82 -2,44
Netaş Telekom. 6,90 7,07 -2,40
Garanti Bankası 9,92 10,15 -2,27
Göltaş Çimento 10,79 11,04 -2,26
Polisan Holding 2,16 2,21 -2,26
Trakya Cam 2,86 2,92 -2,05
Turkcell 12,57 12,83 -2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi

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