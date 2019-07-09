09.07.2019 18:41
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,74 10,63 -8,37 MLP Sağlık 10,08 10,72 -5,97 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 9,74 10,63 -8,37
MLP Sağlık 10,08 10,72 -5,97
İpek Doğal Enerji 4,75 5,04 -5,75
Emlak Konut GMYO 1,16 1,23 -5,69
Gözde Girişim 2,50 2,65 -5,66
ICBC Turkey Bank 3,35 3,55 -5,63
Türk Traktör 30,92 32,76 -5,62
Gentaş 1,28 1,35 -5,19
Türk Hava Yolları 12,27 12,94 -5,18
Anadolu Grubu Holding 10,45 11,01 -5,09
Odaş Elektrik 1,37 1,44 -4,86
Karsan Otomotiv 1,18 1,24 -4,84
Net Holding 1,63 1,71 -4,68
Vakıflar Bankası 4,52 4,74 -4,64
İş Fin.Kir. 2,70 2,83 -4,59
Gübre Fabrik. 2,50 2,62 -4,58
ASELSAN 17,09 17,91 -4,58
Sabancı Holding 8,87 9,29 -4,52
Gersan Elektrik 2,19 2,29 -4,37
Halkbank 5,83 6,09 -4,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi

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