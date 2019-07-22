Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,14 1,20 -5,00 İş Fin.Kir. 2,65 2,76 -3,99 İş Bankası (C) 6,21 6,41 -3,12 Tukaş 4,27 4,40 -2,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,02 -2,94 Gözde Girişim 2,83 2,91 -2,75 Zorlu Enerji 1,17 1,20 -2,50 Türk Telekom 5,47 5,61 -2,50 Alarko Holding 3,18 3,26 -2,45 T.S.K.B. 0,81 0,83 -2,41 Tekfen Holding 25,70 26,32 -2,36 İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33 Pegasus 49,30 50,40 -2,18 Şişe Cam 4,99 5,10 -2,16 Türk Traktör 30,66 31,30 -2,04 ICBC Turkey Bank 3,56 3,63 -1,93 Tüpraş 129,10 131,60 -1,90 Sabancı Holding 9,13 9,30 -1,83 Gersan Elektrik 2,19 2,23 -1,79 MLP Sağlık 10,91 11,10 -1,71

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)