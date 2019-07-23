Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|5,33
|5,46
|-2,38
| Kerevitaş Gıda
|2,09
|2,14
|-2,34
|İş Fin.Kir.
|2,60
|2,65
|-1,89
|Gübre Fabrik.
|3,06
|3,11
|-1,61
|Koza Altın
|56,30
|57,15
|-1,49
|Verusa Holding
|15,00
|15,21
|-1,38
|Hektaş
|13,32
|13,50
|-1,33
|Çemtaş
|6,04
|6,12
|-1,31
|Enka İnşaat
|5,79
|5,86
|-1,19
|Pegasus
|48,72
|49,30
|-1,18
|Otokar
|123,20
|124,60
|-1,12
|Vestel
|9,93
|10,02
|-0,90
|Karsan Otomotiv
|1,13
|1,14
|-0,88
|Tekfen Holding
|25,50
|25,70
|-0,78
|Çelebi
|91,20
|91,90
|-0,76
|Galatasaray Sportif
|1,45
|1,46
|-0,68
|ICBC Turkey Bank
|3,54
|3,56
|-0,56
|Mavi Giyim
|41,66
|41,84
|-0,43
|İskenderun Demir Çelik
|6,77
|6,78
|-0,15
| Fenerbahçe Futbol
|7,55
|7,56
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)