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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 5,33 5,46 -2,38 Kerevitaş Gıda 2,09 2,14 -2,34 İş Fin.

23.07.2019 18:41 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 5,33 5,46 -2,38
Kerevitaş Gıda 2,09 2,14 -2,34
İş Fin.Kir. 2,60 2,65 -1,89
Gübre Fabrik. 3,06 3,11 -1,61
Koza Altın 56,30 57,15 -1,49
Verusa Holding 15,00 15,21 -1,38
Hektaş 13,32 13,50 -1,33
Çemtaş 6,04 6,12 -1,31
Enka İnşaat 5,79 5,86 -1,19
Pegasus 48,72 49,30 -1,18
Otokar 123,20 124,60 -1,12
Vestel 9,93 10,02 -0,90
Karsan Otomotiv 1,13 1,14 -0,88
Tekfen Holding 25,50 25,70 -0,78
Çelebi 91,20 91,90 -0,76
Galatasaray Sportif 1,45 1,46 -0,68
ICBC Turkey Bank 3,54 3,56 -0,56
Mavi Giyim 41,66 41,84 -0,43
İskenderun Demir Çelik 6,77 6,78 -0,15
Fenerbahçe Futbol 7,55 7,56 -0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Kerevitaş, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

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