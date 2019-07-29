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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,00 6,25 -4,00 Çemtaş 5,67 5,83 -2,74 ...

29.07.2019 18:41 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,00 6,25 -4,00
Çemtaş 5,67 5,83 -2,74
Tekfen Holding 24,64 25,10 -1,83
MLP Sağlık 11,29 11,50 -1,83
Yataş 5,44 5,54 -1,81
Yapı ve Kredi Bank. 2,75 2,80 -1,79
Pegasus 46,22 46,94 -1,53
Ford Otosan 61,70 62,60 -1,44
TAV Havalimanları 24,42 24,76 -1,37
Kerevitaş Gıda 2,16 2,19 -1,37
Tofaş Oto. Fab. 19,85 20,12 -1,34
Tümosan Motor ve Traktör 4,16 4,21 -1,19
Çelebi 91,65 92,75 -1,19
Ege Endüstri 536,00 542,40 -1,18
Vestel 9,60 9,71 -1,13
Hektaş 13,16 13,30 -1,05
Bim Mağazalar 46,30 46,74 -0,94
Metro Holding 1,10 1,11 -0,90
Gersan Elektrik 2,25 2,27 -0,88
İş Fin.Kir. 2,65 2,67 -0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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