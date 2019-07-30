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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 18,30 20,90 -12,44 Yapı ve Kredi Bank.

30.07.2019 18:37 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Arçelik 18,30 20,90 -12,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,66 2,75 -3,27
Türk Telekom 5,60 5,76 -2,78
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
T. Halk Bankası 6,14 6,31 -2,69
Netaş Telekom. 7,45 7,65 -2,61
Aselsan 19,31 19,80 -2,47
Özderici GMYO 0,79 0,81 -2,47
Anadolu Cam 2,88 2,95 -2,37
Emlak Konut GMYO 1,24 1,27 -2,36
Vestel 9,38 9,60 -2,29
Koç Holding 18,67 19,09 -2,20
Ereğli Demir Çelik 7,52 7,67 -1,96
Net Holding 1,61 1,64 -1,83
Akbank 7,58 7,72 -1,81
Gözde Girişim 2,77 2,82 -1,77
Trakya Cam 2,86 2,91 -1,72
Zorlu Enerji 1,21 1,23 -1,63
Eczacıbaşı İlaç 2,44 2,48 -1,61
Aksa Enerji 2,44 2,48 -1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Arçelik A.Ş., Ekonomi

Kaynak: AA

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