Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|17,45
|18,30
|-4,64
| Polisan Holding
|2,29
|2,39
|-4,18
|İş Fin.Kir.
|2,56
|2,66
|-3,76
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|0,80
|-3,75
|Türk Telekom
|5,39
|5,60
|-3,75
|Metro Holding
|1,09
|1,13
|-3,54
|Turkcell
|13,06
|13,53
|-3,47
|Trakya Cam
|2,77
|2,86
|-3,15
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,35
|-2,86
|Tekfen Holding
|23,62
|24,30
|-2,80
|Enerjisa Enerji
|6,06
|6,20
|-2,26
|Petkim
|3,92
|4,01
|-2,24
|Türk Hava Yolları
|12,46
|12,73
|-2,12
|Anadolu Efes
|21,44
|21,90
|-2,10
|Soda Sanayii
|6,11
|6,24
|-2,08
|İhlas Holding
|0,48
|0,49
|-2,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|1,02
|-1,96
|T. Halk Bankası
|6,02
|6,14
|-1,95
|Aksa
|9,46
|9,64
|-1,87
|Aselsan
|18,95
|19,31
|-1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)