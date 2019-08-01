Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 34,70 37,26 -6,87 Vakıflar Bankası 4,94 5,09 -2,95 Yapı ve Kredi Bank. 2,65 2,73 -2,93 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 1,74 -2,87 Aksa 9,21 9,46 -2,64 MLP Sağlık 11,70 12,00 -2,50 T. Halk Bankası 5,87 6,02 -2,49 Mavi Giyim 40,54 41,50 -2,31 Türk Telekom 5,27 5,39 -2,23 Aksa Enerji 2,36 2,41 -2,07 Enka İnşaat 5,98 6,10 -1,97 Metro Holding 1,07 1,09 -1,83 Garanti Bankası 9,70 9,85 -1,52 Turkcell 12,87 13,06 -1,45 Trakya Cam 2,73 2,77 -1,44 Anadolu Cam 2,82 2,86 -1,40 Hürriyet Gzt. 0,76 0,77 -1,30 Ege Endüstri 528,00 534,50 -1,22 Akbank 7,46 7,55 -1,19 İş Fin.Kir. 2,53 2,56 -1,17

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)