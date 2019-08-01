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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 34,70 37,26 -6,87 Vakıflar Bankası 4,94...

01.08.2019 18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 34,70 37,26 -6,87
Vakıflar Bankası 4,94 5,09 -2,95
Yapı ve Kredi Bank. 2,65 2,73 -2,93
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 1,74 -2,87
Aksa 9,21 9,46 -2,64
MLP Sağlık 11,70 12,00 -2,50
T. Halk Bankası 5,87 6,02 -2,49
Mavi Giyim 40,54 41,50 -2,31
Türk Telekom 5,27 5,39 -2,23
Aksa Enerji 2,36 2,41 -2,07
Enka İnşaat 5,98 6,10 -1,97
Metro Holding 1,07 1,09 -1,83
Garanti Bankası 9,70 9,85 -1,52
Turkcell 12,87 13,06 -1,45
Trakya Cam 2,73 2,77 -1,44
Anadolu Cam 2,82 2,86 -1,40
Hürriyet Gzt. 0,76 0,77 -1,30
Ege Endüstri 528,00 534,50 -1,22
Akbank 7,46 7,55 -1,19
İş Fin.Kir. 2,53 2,56 -1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Türk Traktör, Ekonomi

Kaynak: AA

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