Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|34,70
|37,26
|-6,87
|Vakıflar Bankası
|4,94
|5,09
|-2,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,65
|2,73
|-2,93
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,69
|1,74
|-2,87
|Aksa
|9,21
|9,46
|-2,64
|MLP Sağlık
|11,70
|12,00
|-2,50
|T. Halk Bankası
|5,87
|6,02
|-2,49
|Mavi Giyim
|40,54
|41,50
|-2,31
|Türk Telekom
|5,27
|5,39
|-2,23
|Aksa Enerji
|2,36
|2,41
|-2,07
|Enka İnşaat
|5,98
|6,10
|-1,97
|Metro Holding
|1,07
|1,09
|-1,83
|Garanti Bankası
|9,70
|9,85
|-1,52
|Turkcell
|12,87
|13,06
|-1,45
|Trakya Cam
|2,73
|2,77
|-1,44
|Anadolu Cam
|2,82
|2,86
|-1,40
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|0,77
|-1,30
|Ege Endüstri
|528,00
|534,50
|-1,22
|Akbank
|7,46
|7,55
|-1,19
|İş Fin.Kir.
|2,53
|2,56
|-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)