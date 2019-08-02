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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 136,40 143,40 -4,88 Turkcell 12,25 12,87 -4,82 ...

02.08.2019 18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tüpraş 136,40 143,40 -4,88
Turkcell 12,25 12,87 -4,82
Vakıflar Bankası 4,71 4,94 -4,66
Tofaş Oto. Fab. 18,77 19,64 -4,43
İpek Doğal Enerji 5,10 5,32 -4,14
İş Fin.Kir. 2,44 2,53 -3,56
Aselsan 18,91 19,58 -3,42
Aksa Enerji 2,28 2,36 -3,39
Otokar 121,80 126,00 -3,33
Bera Holding 1,75 1,81 -3,31
Şişe Cam 4,79 4,95 -3,23
Ford Otosan 58,50 60,40 -3,15
İş Bankası (C) 6,03 6,22 -3,05
Tekfen Holding 23,34 24,06 -2,99
Coca Cola İçecek 33,00 34,00 -2,94
İhlas Gayrimenkul 1,02 1,05 -2,86
Arçelik 17,19 17,69 -2,83
Tümosan Motor ve Traktör 4,15 4,27 -2,81
Çemaş Döküm 0,70 0,72 -2,78
Koç Holding 18,17 18,68 -2,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Borsa İstanbul, Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: AA

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