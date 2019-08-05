Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|22,30
|23,34
|-4,46
|Sabancı Holding
|9,18
|9,60
|-4,37
|Yataş
|5,09
|5,30
|-3,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,94
|12,39
|-3,63
|Anadolu Grubu Holding
|11,82
|12,25
|-3,51
|İndeks Bilgisayar
|8,03
|8,32
|-3,49
|Şişe Cam
|4,63
|4,79
|-3,34
|İskenderun Demir Çelik
|6,69
|6,91
|-3,18
|Enerjisa Enerji
|5,87
|6,06
|-3,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|2,66
|-3,01
|MLP Sağlık
|11,53
|11,87
|-2,86
|Gözde Girişim
|2,76
|2,84
|-2,82
|Alarko Holding
|3,35
|3,44
|-2,62
|Göltaş Çimento
|10,64
|10,92
|-2,56
|Arçelik
|16,75
|17,19
|-2,56
|Anadolu Cam
|2,70
|2,77
|-2,53
|Doğan Holding
|1,28
|1,31
|-2,29
|Trakya Cam
|2,62
|2,68
|-2,24
|Bim Mağazalar
|45,86
|46,86
|-2,13
|Migros Ticaret
|16,65
|17,01
|-2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)