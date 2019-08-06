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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,84 16,70 -17,13 Tukaş 4,46 4,62 -3,46 Çemtaş...

06.08.2019 18:41 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 13,84 16,70 -17,13
Tukaş 4,46 4,62 -3,46
Çemtaş 5,33 5,52 -3,44
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94
Metro Holding 1,11 1,14 -2,63
Polisan Holding 2,31 2,37 -2,53
Park Elek.Madencilik 3,05 3,12 -2,24
Netaş Telekom. 7,43 7,60 -2,24
Gözde Girişim 2,70 2,76 -2,17
Ege Endüstri 521,00 532,00 -2,07
İhlas Holding 0,51 0,52 -1,92
Enka İnşaat 5,68 5,79 -1,90
Kordsa Teknik Tekstil 11,72 11,94 -1,84
İş Fin.Kir. 2,42 2,46 -1,63
Şişe Cam 4,56 4,63 -1,51
Anadolu Cam 2,66 2,70 -1,48
Gübre Fabrik. 3,57 3,62 -1,38
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 1,74 -1,15
Türk Hava Yolları 12,37 12,50 -1,04
Kerevitaş Gıda 2,10 2,12 -0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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