Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,84 16,70 -17,13 Tukaş 4,46 4,62 -3,46 Çemtaş 5,33 5,52 -3,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94 Metro Holding 1,11 1,14 -2,63 Polisan Holding 2,31 2,37 -2,53 Park Elek.Madencilik 3,05 3,12 -2,24 Netaş Telekom. 7,43 7,60 -2,24 Gözde Girişim 2,70 2,76 -2,17 Ege Endüstri 521,00 532,00 -2,07 İhlas Holding 0,51 0,52 -1,92 Enka İnşaat 5,68 5,79 -1,90 Kordsa Teknik Tekstil 11,72 11,94 -1,84 İş Fin.Kir. 2,42 2,46 -1,63 Şişe Cam 4,56 4,63 -1,51 Anadolu Cam 2,66 2,70 -1,48 Gübre Fabrik. 3,57 3,62 -1,38 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 1,74 -1,15 Türk Hava Yolları 12,37 12,50 -1,04 Kerevitaş Gıda 2,10 2,12 -0,94

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)