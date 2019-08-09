Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 13,81 15,20 -9,14 A.V.O.

09.08.2019 18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 13,81 15,20 -9,14
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 1,79 -7,82
Netaş Telekom. 6,71 7,25 -7,45
Aksa 8,56 9,19 -6,86
Alarko GMYO 41,42 43,00 -3,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94
Hürriyet Gzt. 0,73 0,75 -2,67
Coca Cola İçecek 35,46 36,34 -2,42
Arçelik 16,79 17,19 -2,33
Mavi Giyim 38,06 38,96 -2,31
İş Bankası (C) 5,76 5,89 -2,21
Sabancı Holding 9,05 9,24 -2,06
Enka İnşaat 5,52 5,63 -1,95
Kerevitaş Gıda 2,07 2,11 -1,90
Ülker Bisküvi 18,25 18,60 -1,88
Tüpraş 135,10 137,30 -1,60
Kordsa Teknik Tekstil 11,21 11,38 -1,49
Net Holding 1,53 1,55 -1,29
T.S.K.B. 0,84 0,85 -1,18
Enerjisa Enerji 6,04 6,11 -1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:53   Milli Piyango ihalesi sonuçlandı
18:48   Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı
18:48   Borsada günlük işlemler (1)
18:48   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:48   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:46   Borsada günlük işlemler (2)
18:46   Borsada şehir endekslerinin değişimi