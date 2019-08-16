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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 456,70 481,00 -5,05 MLP Sağlık 11,83 12,40 -4,60...

16.08.2019 18:43 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 456,70 481,00 -5,05
MLP Sağlık 11,83 12,40 -4,60
Garanti Bankası 8,93 9,28 -3,77
Anadolu Cam 2,35 2,44 -3,69
Akbank 6,93 7,18 -3,48
Vakıflar Bankası 4,37 4,52 -3,32
Trakya Cam 2,35 2,43 -3,29
Tüpraş 125,80 130,00 -3,23
Türk Hava Yolları 11,40 11,76 -3,06
Soda Sanayii 5,26 5,42 -2,95
Şişe Cam 4,13 4,23 -2,36
Ereğli Demir Çelik 6,21 6,36 -2,36
Aksa Enerji 2,57 2,63 -2,28
Şekerbank 0,89 0,91 -2,20
Tekfen Holding 21,00 21,46 -2,14
TAV Havalimanları 23,36 23,84 -2,01
Net Holding 1,46 1,49 -2,01
Yapı ve Kredi Bank. 2,50 2,55 -1,96
Vestel 9,92 10,11 -1,88
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 1,67 -1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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