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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 0,96 1,02 -5,88 Odaş Elektrik...

19.08.2019 18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 0,96 1,02 -5,88
Odaş Elektrik 1,57 1,65 -4,85
Parsan 14,15 14,85 -4,71
İhlas Gayrimenkul 1,03 1,08 -4,63
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 1,64 -4,27
TAV Havalimanları 22,46 23,36 -3,85
Kerevitaş Gıda 2,04 2,12 -3,77
Ülker Bisküvi 16,50 17,12 -3,62
GSD Holding 0,80 0,83 -3,61
Yataş 5,41 5,61 -3,57
Koç Holding 17,37 18,01 -3,55
Netaş Telekom. 6,33 6,54 -3,21
Sasa Polyester 5,82 6,00 -3,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94
Tofaş Oto. Fab. 18,37 18,85 -2,55
Petkim 3,35 3,43 -2,33
Polisan Holding 2,20 2,25 -2,22
Yapı ve Kredi Bank. 2,45 2,50 -2,00
Türk Hava Yolları 11,18 11,40 -1,93
Garanti Bankası 8,76 8,93 -1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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