Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İndeks Bilgisayar
|7,54
|7,97
|-5,40
|Odaş Elektrik
|1,49
|1,57
|-5,10
|Parsan
|13,71
|14,15
|-3,11
|Bera Holding
|1,79
|1,84
|-2,72
|Turkcell
|12,26
|12,54
|-2,23
|Anadolu Grubu Holding
|13,04
|13,33
|-2,18
|Ford Otosan
|58,60
|59,75
|-1,92
|Pegasus
|61,50
|62,70
|-1,91
|İhlas Holding
|0,52
|0,53
|-1,89
|Çelebi
|89,45
|91,05
|-1,76
|Sabancı Holding
|8,50
|8,64
|-1,62
|Aksa Enerji
|2,57
|2,61
|-1,53
|Tukaş
|4,53
|4,60
|-1,52
|Bim Mağazalar
|49,06
|49,72
|-1,33
|Özderici GMYO
|0,80
|0,81
|-1,23
|Fenerbahçe Futbol
|7,52
|7,61
|-1,18
|İttifak Holding
|5,90
|5,97
|-1,17
|İş Bankası (C)
|5,33
|5,39
|-1,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|1,03
|-0,97
|Polisan Holding
|2,18
|2,20
|-0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)