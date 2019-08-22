Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,41 1,48 -4,73 Yataş 5,41 5,62 -3,74 ...

22.08.2019 18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,41 1,48 -4,73
Yataş 5,41 5,62 -3,74
Türk Traktör 36,00 37,30 -3,49
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,88 -3,41
Şok Marketler 10,70 11,06 -3,25
Hektaş 14,75 15,20 -2,96
Türk Telekom 5,27 5,43 -2,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94
ASELSAN 17,52 18,02 -2,77
Anadolu Grubu Holding 12,43 12,75 -2,51
Gözde Girişim 2,48 2,54 -2,36
İş GMYO 0,86 0,88 -2,27
Sabancı Holding 8,40 8,58 -2,10
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 0,96 -2,08
Ford Otosan 57,20 58,40 -2,05
Tukaş 4,31 4,40 -2,05
Petkim 3,30 3,36 -1,79
Tekfen Holding 20,70 21,04 -1,62
Verusa Holding 14,80 15,04 -1,60
Alarko Holding 3,80 3,86 -1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, İhlas, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:51   Bakan Pakdemirli üzüm rekoltesini açıkladı
19:34   Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
19:32   OTSO'dan istihdama tam destek
19:00   Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 TL'den satıldı
18:48   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:46   Borsada işlem hacmi sıralaması
18:46   Borsada en çok değer kazanan hisseler