Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,41
|1,48
|-4,73
|Yataş
|5,41
|5,62
|-3,74
|Türk Traktör
|36,00
|37,30
|-3,49
| İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,88
|-3,41
|Şok Marketler
|10,70
|11,06
|-3,25
|Hektaş
|14,75
|15,20
|-2,96
|Türk Telekom
|5,27
|5,43
|-2,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,34
|-2,94
|ASELSAN
|17,52
|18,02
|-2,77
|Anadolu Grubu Holding
|12,43
|12,75
|-2,51
|Gözde Girişim
|2,48
|2,54
|-2,36
|İş GMYO
|0,86
|0,88
|-2,27
|Sabancı Holding
|8,40
|8,58
|-2,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|0,96
|-2,08
|Ford Otosan
|57,20
|58,40
|-2,05
|Tukaş
|4,31
|4,40
|-2,05
|Petkim
|3,30
|3,36
|-1,79
|Tekfen Holding
|20,70
|21,04
|-1,62
|Verusa Holding
|14,80
|15,04
|-1,60
|Alarko Holding
|3,80
|3,86
|-1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)