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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Parsan13,8214,28-3,22MLP...

26.08.2019 18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Parsan13,8214,28-3,22
MLP Sağlık13,1713,59-3,09
Migros Ticaret18,2318,61-2,04
Turkcell12,3312,58-1,99
Galatasaray Sportif1,501,53-1,96
İhlas Holding0,500,51-1,96
Bim Mağazalar48,6449,52-1,78
Ford Otosan58,0559,00-1,61
Sabancı Holding8,698,83-1,59
Ege Endüstri475,00482,50-1,55
Ülker Bisküvi17,2017,47-1,55
Arçelik16,8817,10-1,29
Özderici GMYO0,800,81-1,23
GSD Holding0,810,82-1,22
Anadolu Grubu Holding12,5112,66-1,18
Tukaş4,324,37-1,14
Türk Traktör36,6037,00-1,08
Coca Cola İçecek35,3235,70-1,06
Enerjisa Enerji5,885,94-1,01
Anadolu Efes24,3424,58-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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