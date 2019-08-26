Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,82 14,28 -3,22 MLP Sağlık 13,17 13,59 -3,09 Migros Ticaret 18,23 18,61 -2,04 Turkcell 12,33 12,58 -1,99 Galatasaray Sportif 1,50 1,53 -1,96 İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96 Bim Mağazalar 48,64 49,52 -1,78 Ford Otosan 58,05 59,00 -1,61 Sabancı Holding 8,69 8,83 -1,59 Ege Endüstri 475,00 482,50 -1,55 Ülker Bisküvi 17,20 17,47 -1,55 Arçelik 16,88 17,10 -1,29 Özderici GMYO 0,80 0,81 -1,23 GSD Holding 0,81 0,82 -1,22 Anadolu Grubu Holding 12,51 12,66 -1,18 Tukaş 4,32 4,37 -1,14 Türk Traktör 36,60 37,00 -1,08 Coca Cola İçecek 35,32 35,70 -1,06 Enerjisa Enerji 5,88 5,94 -1,01 Anadolu Efes 24,34 24,58 -0,98

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)