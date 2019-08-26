Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|13,82
|14,28
|-3,22
|MLP Sağlık
|13,17
|13,59
|-3,09
|Migros Ticaret
|18,23
|18,61
|-2,04
|Turkcell
|12,33
|12,58
|-1,99
|Galatasaray Sportif
|1,50
|1,53
|-1,96
|İhlas Holding
|0,50
|0,51
|-1,96
|Bim Mağazalar
|48,64
|49,52
|-1,78
|Ford Otosan
|58,05
|59,00
|-1,61
|Sabancı Holding
|8,69
|8,83
|-1,59
|Ege Endüstri
|475,00
|482,50
|-1,55
|Ülker Bisküvi
|17,20
|17,47
|-1,55
|Arçelik
|16,88
|17,10
|-1,29
|Özderici GMYO
|0,80
|0,81
|-1,23
|GSD Holding
|0,81
|0,82
|-1,22
|Anadolu Grubu Holding
|12,51
|12,66
|-1,18
|Tukaş
|4,32
|4,37
|-1,14
|Türk Traktör
|36,60
|37,00
|-1,08
|Coca Cola İçecek
|35,32
|35,70
|-1,06
|Enerjisa Enerji
|5,88
|5,94
|-1,01
|Anadolu Efes
|24,34
|24,58
|-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)