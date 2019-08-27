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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 34,88 36,60 -4,70 Tukaş 4,14 4,32 -4,17 ...

27.08.2019 18:34 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 34,88 36,60 -4,70
Tukaş 4,14 4,32 -4,17
Bim Mağazalar 46,74 48,64 -3,91
Coca Cola İçecek 34,06 35,32 -3,57
Tüpraş 130,40 134,70 -3,19
Anadolu Efes 23,58 24,34 -3,12
Otokar 124,20 128,00 -2,97
Arçelik 16,43 16,88 -2,67
Türk Telekom 5,23 5,37 -2,61
Şok Marketler 10,60 10,84 -2,21
Şişe Cam 4,26 4,35 -2,07
İhlas Holding 0,49 0,50 -2,00
Turkcell 12,10 12,33 -1,87
Koç Holding 17,42 17,74 -1,80
Ülker Bisküvi 16,91 17,20 -1,69
Ege Endüstri 467,00 475,00 -1,68
İpek Doğal Enerji 6,05 6,15 -1,63
Trakya Cam 2,51 2,55 -1,57
Doğan Holding 1,35 1,37 -1,46
Çemaş Döküm 0,69 0,70 -1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, Coca Cola, Ekonomi

Kaynak: AA

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