Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 34,88 36,60 -4,70 Tukaş 4,14 4,32 -4,17 Bim Mağazalar 46,74 48,64 -3,91 Coca Cola İçecek 34,06 35,32 -3,57 Tüpraş 130,40 134,70 -3,19 Anadolu Efes 23,58 24,34 -3,12 Otokar 124,20 128,00 -2,97 Arçelik 16,43 16,88 -2,67 Türk Telekom 5,23 5,37 -2,61 Şok Marketler 10,60 10,84 -2,21 Şişe Cam 4,26 4,35 -2,07 İhlas Holding 0,49 0,50 -2,00 Turkcell 12,10 12,33 -1,87 Koç Holding 17,42 17,74 -1,80 Ülker Bisküvi 16,91 17,20 -1,69 Ege Endüstri 467,00 475,00 -1,68 İpek Doğal Enerji 6,05 6,15 -1,63 Trakya Cam 2,51 2,55 -1,57 Doğan Holding 1,35 1,37 -1,46 Çemaş Döküm 0,69 0,70 -1,43

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)