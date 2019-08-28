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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank.

28.08.2019 18:36 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yapı ve Kredi Bank. 2,36 2,51 -5,98
Tüpraş 126,80 130,40 -2,76
Tekfen Holding 20,90 21,48 -2,70
Verusa Holding 14,82 15,20 -2,50
MLP Sağlık 13,31 13,59 -2,06
Ford Otosan 58,05 59,15 -1,86
Soda Sanayii 5,49 5,59 -1,79
Türk Hava Yolları 11,34 11,54 -1,73
Çemtaş 5,26 5,35 -1,68
ASELSAN 17,80 18,10 -1,66
Ereğli Demir Çelik 6,33 6,43 -1,56
Göltaş Çimento 10,04 10,19 -1,47
Petkim 3,38 3,43 -1,46
Kardemir (D) 2,03 2,06 -1,46
Coca Cola İçecek 33,62 34,06 -1,29
İndeks Bilgisayar 7,16 7,24 -1,10
Şekerbank 0,90 0,91 -1,10
Enka İnşaat 5,72 5,78 -1,04
TAV Havalimanları 22,84 23,06 -0,95
ICBC Turkey Bank 3,38 3,41 -0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: AA

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