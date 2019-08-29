Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|8,18
|8,47
|-3,42
|İpek Doğal Enerji
|6,09
|6,28
|-3,03
|Kerevitaş Gıda
|2,28
|2,35
|-2,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|2,36
|-2,97
|Koza Altın
|68,40
|70,40
|-2,84
|Tukaş
|4,13
|4,21
|-1,90
|Gübre Fabrik.
|4,13
|4,21
|-1,90
|Doğan Holding
|1,32
|1,34
|-1,49
|Net Holding
|1,65
|1,67
|-1,20
|Şok Marketler
|10,54
|10,66
|-1,13
|Tekfen Holding
|20,72
|20,90
|-0,86
|Sabancı Holding
|8,77
|8,84
|-0,79
|Aksa
|8,62
|8,68
|-0,69
|Tüpraş
|126,00
|126,80
|-0,63
|Çemtaş
|5,23
|5,26
|-0,57
|Sasa Polyester
|5,81
|5,84
|-0,51
|Türk Hava Yolları
|11,30
|11,34
|-0,35
|Fenerbahçe Futbol
|9,20
|9,22
|-0,22
|Mavi Giyim
|36,90
|36,98
|-0,22
|Yataş
|5,47
|5,48
|-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)