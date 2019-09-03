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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 67,05 71,40 -6,09 Metro Holding 1,26 1,32 -4,55 ...

03.09.2019 18:34 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 67,05 71,40 -6,09
Metro Holding 1,26 1,32 -4,55
Şok Marketler 10,33 10,65 -3,00
Anadolu Efes 23,78 24,50 -2,94
Bim Mağazalar 45,58 46,68 -2,36
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,86 -2,33
Tekfen Holding 21,20 21,62 -1,94
Zorlu Enerji 1,17 1,19 -1,68
Eczacıbaşı İlaç 2,59 2,63 -1,52
Ülker Bisküvi 18,27 18,52 -1,35
Odaş Elektrik 1,54 1,56 -1,28
Sabancı Holding 8,90 8,98 -0,89
Polisan Holding 2,32 2,34 -0,85
Emlak Konut GMYO 1,20 1,21 -0,83
Enka İnşaat 5,74 5,78 -0,69
Enerjisa Enerji 5,86 5,90 -0,68
MLP Sağlık 13,48 13,57 -0,66
Verusa Holding 15,02 15,12 -0,66
ASELSAN 18,71 18,83 -0,64
TAV Havalimanları 23,78 23,92 -0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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