Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,31
|1,51
|-13,25
|T.S.K.B.
|0,86
|0,90
|-4,44
|Gersan Elektrik
|2,22
|2,31
|-3,90
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|1,92
|-3,65
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|1,71
|-3,51
|İndeks Bilgisayar
|7,25
|7,51
|-3,46
|Vestel
|11,37
|11,76
|-3,32
|İş GMYO
|0,89
|0,92
|-3,26
|Şekerbank
|0,94
|0,97
|-3,09
|Aksa Enerji
|2,63
|2,71
|-2,95
|Eczacıbaşı İlaç
|2,64
|2,72
|-2,94
|Coca Cola İçecek
|36,76
|37,84
|-2,85
|İş Bankası (C)
|5,83
|6,00
|-2,83
|Garanti Bankası
|9,16
|9,41
|-2,66
|Tüpraş
|128,50
|132,00
|-2,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,07
|4,18
|-2,63
|Sabancı Holding
|8,68
|8,90
|-2,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,89
|-2,25
|İş Fin.Kir.
|2,20
|2,25
|-2,22
|MLP Sağlık
|13,84
|14,15
|-2,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)