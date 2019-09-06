Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,31 1,51 -13,25 T.S.K.B.

06.09.2019 18:44 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,31 1,51 -13,25
T.S.K.B. 0,86 0,90 -4,44
Gersan Elektrik 2,22 2,31 -3,90
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 1,92 -3,65
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 1,71 -3,51
İndeks Bilgisayar 7,25 7,51 -3,46
Vestel 11,37 11,76 -3,32
İş GMYO 0,89 0,92 -3,26
Şekerbank 0,94 0,97 -3,09
Aksa Enerji 2,63 2,71 -2,95
Eczacıbaşı İlaç 2,64 2,72 -2,94
Coca Cola İçecek 36,76 37,84 -2,85
İş Bankası (C) 5,83 6,00 -2,83
Garanti Bankası 9,16 9,41 -2,66
Tüpraş 128,50 132,00 -2,65
Tümosan Motor ve Traktör 4,07 4,18 -2,63
Sabancı Holding 8,68 8,90 -2,47
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,89 -2,25
İş Fin.Kir. 2,20 2,25 -2,22
MLP Sağlık 13,84 14,15 -2,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:15   Türkiye ucuz kaynaklara yöneldi Rusya'dan alınan doğal gaz yüzde 36 azaldı
19:06   Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 218 milyon doları aştı
18:46   TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: "TMO'nun ödemeye başladığı paralar, fındık üreticileri...
18:44   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:44   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:44   Üretim bölgelerinde düşen sebze fiyatları büyükşehirlere yansımaya başladı
18:42   Borsada en çok değer kazanan hisseler