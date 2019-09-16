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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 58,10 61,70 -5,83 Petkim 3,50 3,66 -4,37 ...

16.09.2019 18:54Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus58,1061,70-5,83
Petkim3,503,66-4,37
Netaş Telekom.8,729,08-3,96
Türk Hava Yolları11,8612,34-3,89
Vestel10,7911,10-2,79
Tekfen Holding20,3020,88-2,78
Sasa Polyester6,056,20-2,42
İş Fin.Kir.2,222,27-2,20
Beşiktaş Futbol Yat.1,781,82-2,20
Kerevitaş Gıda2,302,35-2,13
Türk Telekom5,525,64-2,13
Akbank7,507,66-2,09
İskenderun Demir Çelik6,166,28-1,91
Garanti Bankası9,479,64-1,76
MLP Sağlık14,5014,76-1,76
Karsan Otomotiv1,151,17-1,71
Zorlu Enerji1,201,22-1,64
Turkcell13,2413,45-1,56
Çemtaş5,355,43-1,47
Aksa Enerji2,692,73-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Borsa İstanbul, Pegasus, Petkim, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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