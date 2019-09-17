Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|13,06
|14,29
|-8,61
|Tekfen Holding
|19,16
|20,30
|-5,62
|Bera Holding
|2,13
|2,25
|-5,33
|Gersan Elektrik
|2,41
|2,51
|-3,98
|Galatasaray Sportif
|1,71
|1,78
|-3,93
|Kerevitaş Gıda
|2,22
|2,30
|-3,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|1,78
|-3,37
|Ülker Bisküvi
|19,94
|20,60
|-3,20
|ASELSAN
|19,55
|20,10
|-2,74
|Türk Telekom
|5,37
|5,52
|-2,72
|İş Bankası (C)
|6,11
|6,28
|-2,71
|Sabancı Holding
|9,10
|9,33
|-2,47
|Anadolu Grubu Holding
|14,23
|14,58
|-2,40
|Ford Otosan
|60,55
|62,00
|-2,34
|Vestel
|10,54
|10,79
|-2,32
|Afyon Çimento
|4,22
|4,32
|-2,31
|Emlak Konut GMYO
|1,28
|1,31
|-2,29
|Halkbank
|6,47
|6,62
|-2,27
|Koç Holding
|18,32
|18,72
|-2,14
|Turkcell
|12,96
|13,24
|-2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)