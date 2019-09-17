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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,06 14,29 -8,61 Tekfen Holding 19,16 20,30 -5,62 ...

17.09.2019 18:44Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Parsan13,0614,29-8,61
Tekfen Holding19,1620,30-5,62
Bera Holding2,132,25-5,33
Gersan Elektrik2,412,51-3,98
Galatasaray Sportif1,711,78-3,93
Kerevitaş Gıda2,222,30-3,48
Beşiktaş Futbol Yat.1,721,78-3,37
Ülker Bisküvi19,9420,60-3,20
ASELSAN19,5520,10-2,74
Türk Telekom5,375,52-2,72
İş Bankası (C)6,116,28-2,71
Sabancı Holding9,109,33-2,47
Anadolu Grubu Holding14,2314,58-2,40
Ford Otosan60,5562,00-2,34
Vestel10,5410,79-2,32
Afyon Çimento4,224,32-2,31
Emlak Konut GMYO1,281,31-2,29
Halkbank6,476,62-2,27
Koç Holding18,3218,72-2,14
Turkcell12,9613,24-2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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