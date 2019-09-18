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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,92 2,12 -9,43 Yapı ve Kredi Bank.

18.09.2019 18:40Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret1,922,12-9,43
Yapı ve Kredi Bank.2,402,48-3,23
Parsan12,7013,06-2,76
Özderici GMYO1,161,19-2,52
Çemaş Döküm1,161,19-2,52
İhlas Holding0,500,51-1,96
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,601,63-1,84
İş Bankası (C)6,006,11-1,80
Gersan Elektrik2,372,41-1,66
Ford Otosan59,7060,55-1,40
İttifak Holding4,394,45-1,35
İpek Doğal Enerji6,316,39-1,25
Turkcell12,8012,96-1,23
Petkim3,483,52-1,14
İndeks Bilgisayar7,517,59-1,05
Vakıflar Bankası5,225,27-0,95
ASELSAN19,3319,50-0,87
Coca Cola İçecek34,3034,56-0,75
Arçelik18,5118,65-0,75
Albaraka Türk1,351,36-0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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