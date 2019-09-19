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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 199,40 222,60 -10,42 Afyon Çimento 4,25...

19.09.2019 18:36Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento199,40222,60-10,42
Afyon Çimento4,254,56-6,80
Göltaş Çimento12,4213,17-5,69
Doğtaş Kelebek Mobilya1,071,13-5,31
Koza Madencilik7,998,34-4,20
İpek Doğal Enerji6,076,31-3,80
Gersan Elektrik2,282,37-3,80
Sabancı Holding8,999,33-3,64
Ford Otosan57,8059,70-3,18
Netaş Telekom.9,309,60-3,12
Vakıflar Bankası5,065,22-3,07
Koza Altın61,0062,90-3,02
Akbank7,397,62-3,02
İş Bankası (C)5,826,00-3,00
Yapı ve Kredi Bank.2,332,40-2,92
Galatasaray Sportif1,691,74-2,87
Kardemir (D)2,152,21-2,71
Gentaş1,461,50-2,67
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,370,38-2,63
Türk Hava Yolları11,4811,79-2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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