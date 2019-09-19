Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|199,40
|222,60
|-10,42
|Afyon Çimento
|4,25
|4,56
|-6,80
|Göltaş Çimento
|12,42
|13,17
|-5,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|1,13
|-5,31
|Koza Madencilik
|7,99
|8,34
|-4,20
|İpek Doğal Enerji
|6,07
|6,31
|-3,80
|Gersan Elektrik
|2,28
|2,37
|-3,80
|Sabancı Holding
|8,99
|9,33
|-3,64
|Ford Otosan
|57,80
|59,70
|-3,18
|Netaş Telekom.
|9,30
|9,60
|-3,12
|Vakıflar Bankası
|5,06
|5,22
|-3,07
|Koza Altın
|61,00
|62,90
|-3,02
|Akbank
|7,39
|7,62
|-3,02
|İş Bankası (C)
|5,82
|6,00
|-3,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|2,40
|-2,92
|Galatasaray Sportif
|1,69
|1,74
|-2,87
|Kardemir (D)
|2,15
|2,21
|-2,71
|Gentaş
|1,46
|1,50
|-2,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,38
|-2,63
|Türk Hava Yolları
|11,48
|11,79
|-2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)