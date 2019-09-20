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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 22,26 23,68 -6,00 Vestel 10,02 10,50 -4,57 ...

20.09.2019 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Efes22,2623,68-6,00
Vestel10,0210,50-4,57
Tümosan Motor ve Traktör4,284,48-4,46
Gentaş1,411,46-3,42
Beşiktaş Futbol Yat.1,711,77-3,39
Bera Holding2,102,17-3,23
GSD Holding0,910,94-3,19
Gersan Elektrik2,212,28-3,07
Türk Traktör39,7440,96-2,98
Doğtaş Kelebek Mobilya1,041,07-2,80
Kerevitaş Gıda2,242,30-2,61
Tofaş Oto. Fab.18,5519,04-2,57
Metro Holding1,941,99-2,51
Ereğli Demir Çelik6,786,92-2,02
Gözde Girişim3,413,48-2,01
İhlas Holding0,490,50-2,00
Alarko Holding4,444,53-1,99
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,581,61-1,86
Galatasaray Sportif1,661,69-1,78
Özderici GMYO1,141,16-1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

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