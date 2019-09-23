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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,63 1,73 -5,78 Konya Çimento 207,90...

23.09.2019 18:42Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,631,73-5,78
Konya Çimento207,90218,00-4,63
Özderici GMYO1,091,14-4,39
Çemaş Döküm1,151,20-4,17
Tümosan Motor ve Traktör4,114,28-3,97
MLP Sağlık13,4413,98-3,86
Ereğli Demir Çelik6,536,78-3,69
Şok Marketler10,9011,28-3,37
Bera Holding2,032,10-3,33
Galatasaray Sportif1,611,66-3,01
Afyon Çimento4,164,28-2,80
Hürriyet Gzt.0,770,79-2,53
Tekfen Holding18,3418,81-2,50
Ege Endüstri454,60465,60-2,36
İskenderun Demir Çelik5,876,00-2,17
Gentaş1,381,41-2,13
Enerjisa Enerji5,906,02-1,99
Çemtaş5,095,19-1,93
Doğtaş Kelebek Mobilya1,021,04-1,92
Aksa Enerji2,612,66-1,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, Tümosan, Ekonomi

Kaynak: AA

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