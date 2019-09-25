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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,20 2,39 -7,95 Mavi Giyim 43,50...

25.09.2019 18:40Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret2,202,39-7,95
Mavi Giyim43,5044,56-2,38
Metro Holding1,951,99-2,01
Beşiktaş Futbol Yat.1,721,75-1,71
Migros Ticaret20,3620,70-1,64
Anadolu Grubu Holding15,1015,35-1,63
Tüpraş135,40137,60-1,60
Coca Cola İçecek34,4434,84-1,15
İhlas Gayrimenkul0,890,90-1,11
TAV Havalimanları22,7022,94-1,05
Şekerbank1,021,03-0,97
Tekfen Holding19,0519,23-0,94
Enka İnşaat5,585,63-0,89
Zorlu Enerji1,221,23-0,81
Alarko GMYO51,0051,40-0,78
Ülker Bisküvi19,9520,10-0,75
Ege Endüstri460,90463,80-0,63
Arçelik18,4218,51-0,49
Sasa Polyester6,176,20-0,48
Verusa Holding15,7515,82-0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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