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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 12,83 13,24 -3,10 Pegasus 60,45 62,05 -2,58 ...

26.09.2019 18:36Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turkcell12,8313,24-3,10
Pegasus60,4562,05-2,58
Halkbank6,336,49-2,47
Zorlu Enerji1,191,22-2,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,41-2,44
Galatasaray Sportif1,651,69-2,37
Bera Holding2,122,17-2,30
Sabancı Holding9,179,38-2,24
GSD Holding0,890,91-2,20
Vestel9,8410,06-2,19
Vakıflar Bankası5,065,17-2,13
Fenerbahçe Futbol12,6012,87-2,10
Gentaş1,411,44-2,08
İhlas Holding0,500,51-1,96
Enerjisa Enerji6,016,13-1,96
Doğtaş Kelebek Mobilya1,031,05-1,90
Soda Sanayii5,825,93-1,85
İndeks Bilgisayar7,687,82-1,79
Odaş Elektrik1,661,69-1,78
Şişe Cam4,584,66-1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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