Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|12,83
|13,24
|-3,10
|Pegasus
|60,45
|62,05
|-2,58
|Halkbank
|6,33
|6,49
|-2,47
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,22
|-2,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,41
|-2,44
|Galatasaray Sportif
|1,65
|1,69
|-2,37
|Bera Holding
|2,12
|2,17
|-2,30
|Sabancı Holding
|9,17
|9,38
|-2,24
|GSD Holding
|0,89
|0,91
|-2,20
|Vestel
|9,84
|10,06
|-2,19
|Vakıflar Bankası
|5,06
|5,17
|-2,13
|Fenerbahçe Futbol
|12,60
|12,87
|-2,10
|Gentaş
|1,41
|1,44
|-2,08
|İhlas Holding
|0,50
|0,51
|-1,96
|Enerjisa Enerji
|6,01
|6,13
|-1,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|1,05
|-1,90
|Soda Sanayii
|5,82
|5,93
|-1,85
|İndeks Bilgisayar
|7,68
|7,82
|-1,79
|Odaş Elektrik
|1,66
|1,69
|-1,78
|Şişe Cam
|4,58
|4,66
|-1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)