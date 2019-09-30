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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,06 1,10 -3,64 Vakıflar Bankası 5,18 5,33 -2,81 ...

30.09.2019 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şekerbank1,061,10-3,64
Vakıflar Bankası5,185,33-2,81
Pegasus60,7062,15-2,33
Anadolu Efes21,8822,40-2,32
Çemaş Döküm1,281,31-2,29
Ülker Bisküvi19,6520,04-1,95
Akbank8,128,27-1,81
Galatasaray Sportif1,651,68-1,79
Şok Marketler11,0011,20-1,79
Ford Otosan59,4060,35-1,57
MLP Sağlık14,7014,92-1,47
Emlak Konut GMYO1,391,41-1,42
Tekfen Holding19,1419,41-1,39
Adese Alışveriş Ticaret2,352,38-1,26
İş Bankası (C)6,276,35-1,26
Koç Holding18,9119,14-1,20
Beşiktaş Futbol Yat.1,691,71-1,17
Garanti Bankası10,2110,33-1,16
Coca Cola İçecek33,6834,06-1,12
Halkbank6,566,62-0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Şekerbank, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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