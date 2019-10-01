Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,92 0,97 -5,15 Türk Hava Yolları 11,78 12,38 -4,85 Vakıflar Bankası 4,93 5,18 -4,83 Çemaş Döküm 1,23 1,28 -3,91 Çemtaş 5,46 5,66 -3,53 ASELSAN 19,44 20,12 -3,38 Tümosan Motor ve Traktör 4,64 4,80 -3,33 Şişe Cam 4,52 4,67 -3,21 Halkbank 6,35 6,56 -3,20 Afyon Çimento 4,27 4,41 -3,17 T.S.K.B. 0,92 0,95 -3,16 Sasa Polyester 6,19 6,38 -2,98 Torunlar GMYO 1,84 1,89 -2,65 Bera Holding 2,26 2,32 -2,59 Anadolu Grubu Holding 15,10 15,50 -2,58 Turkcell 12,69 13,01 -2,46 Trakya Cam 2,90 2,97 -2,36 Konya Çimento 209,00 214,00 -2,34 ICBC Turkey Bank 3,79 3,88 -2,32 Albaraka Türk 1,33 1,36 -2,21

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)