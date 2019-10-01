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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,92 0,97 -5,15 Türk Hava Yolları...

01.10.2019 18:42Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul0,920,97-5,15
Türk Hava Yolları11,7812,38-4,85
Vakıflar Bankası4,935,18-4,83
Çemaş Döküm1,231,28-3,91
Çemtaş5,465,66-3,53
ASELSAN19,4420,12-3,38
Tümosan Motor ve Traktör4,644,80-3,33
Şişe Cam4,524,67-3,21
Halkbank6,356,56-3,20
Afyon Çimento4,274,41-3,17
T.S.K.B.0,920,95-3,16
Sasa Polyester6,196,38-2,98
Torunlar GMYO1,841,89-2,65
Bera Holding2,262,32-2,59
Anadolu Grubu Holding15,1015,50-2,58
Turkcell12,6913,01-2,46
Trakya Cam2,902,97-2,36
Konya Çimento209,00214,00-2,34
ICBC Turkey Bank3,793,88-2,32
Albaraka Türk1,331,36-2,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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