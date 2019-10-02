Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,52
|5,65
|-20,00
|Metro Holding
|1,93
|2,08
|-7,21
|Tüpraş
|137,60
|141,40
|-2,69
|Parsan
|12,73
|13,08
|-2,68
|Sabancı Holding
|9,13
|9,36
|-2,46
|MLP Sağlık
|14,34
|14,64
|-2,05
|İpek Doğal Enerji
|6,70
|6,84
|-2,05
|Mavi Giyim
|45,56
|46,50
|-2,02
|Enerjisa Enerji
|6,32
|6,45
|-2,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|2,39
|-1,67
|Aksa
|9,63
|9,78
|-1,53
|Vestel
|9,75
|9,90
|-1,52
|Global Yat. Holding
|3,91
|3,97
|-1,51
|Gübre Fabrik.
|5,59
|5,67
|-1,41
|Akbank
|7,88
|7,99
|-1,38
|İş Fin.Kir.
|2,17
|2,20
|-1,36
|Deva Holding
|6,87
|6,96
|-1,29
|Koza Madencilik
|9,29
|9,41
|-1,28
|Hektaş
|15,28
|15,47
|-1,23
|Türk Telekom
|5,66
|5,73
|-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)