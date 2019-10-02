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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,52 5,65 -20,00 Metro Holding 1,93 2,08...

02.10.2019 18:40Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding4,525,65-20,00
Metro Holding1,932,08-7,21
Tüpraş137,60141,40-2,69
Parsan12,7313,08-2,68
Sabancı Holding9,139,36-2,46
MLP Sağlık14,3414,64-2,05
İpek Doğal Enerji6,706,84-2,05
Mavi Giyim45,5646,50-2,02
Enerjisa Enerji6,326,45-2,02
Yapı ve Kredi Bank.2,352,39-1,67
Aksa9,639,78-1,53
Vestel9,759,90-1,52
Global Yat. Holding3,913,97-1,51
Gübre Fabrik.5,595,67-1,41
Akbank7,887,99-1,38
İş Fin.Kir.2,172,20-1,36
Deva Holding6,876,96-1,29
Koza Madencilik9,299,41-1,28
Hektaş15,2815,47-1,23
Türk Telekom5,665,73-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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